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Mieszkania na sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

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Hurghada
83
Gamsha
20
Al Hadaba
18
Al Ahia
13
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147 obiektów total found
Condo w El Quseir, Egipt
Condo
El Quseir, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2/3
Apartament z jedną sypialnią na wybrzeżu Morza Czerwonego w kompleksie Las Cabanas, obok hot…
$46 439
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Studio inwestycyjne z dostępem do prywatnej plaży.Studio nadaje się do wynajmu krótkotermino…
$44 416
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Mieszkanie 1 pokój w Gamsha, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/6
Ten 1-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurgha…
$116 751
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 1 pokój w Gamsha, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten 1-pokojowe mieszkanie znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Obiekt…
$90 575
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Agencja
Forsa Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Gamsha, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/6
Ten 1-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurgha…
$110 497
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Agencja
Forsa Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$66 715
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Agencja
Forsa Real Estate
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/6
Ten apartament Studio znajduje się na pierwszym piętrze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.J…
$102 157
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Agencja
Forsa Real Estate
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$146 438
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
WprowadzenieWitamy w Venecii. Resort, idylliczne rekolekcje, gdzie luksus spotyka morze. Ta …
$77 378
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Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Hurghada Heights is aprzełomowy rozwój mieszkalny i inwestycyjny ustawiony na 6,100 mkw cent…
$76 823
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/1
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym se…
$201 255
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Mieszkanie 3 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Mieszkanie 3 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
$236 158
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Mieszkanie 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/1
Odkryj CALA, nowy nadmorski punkt orientacyjny przez Capital Link Developments, położony bez…
$164 421
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Hurghada Heights jest zabytkowym budynkiem mieszkalnym i inwestycyjnym ustawionym na 6,100 m…
$47 748
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Mieszkanie 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/1
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym se…
$177 412
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$209 657
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Gamsha, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Gamsha, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Witamy w Almaza Suites, naszym najnowszym i najbardziej ekscytującym rozwoju. To redefiniuje…
$49 145
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$156 323
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
$137 157
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 2/2
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym se…
$192 632
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Mieszkanie w Al Ahia, Egipt
Mieszkanie
Al Ahia, Egipt
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Witamy w Oro Beach Resort, ekskluzywny rozwój plaży w sercu Hurghady, gdzie lśniące wody Mor…
$93 480
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$189 085
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Al Hadaba, Egipt
Mieszkanie
Al Hadaba, Egipt
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Witamy w Stone Heights Hurghada, gdzie nowoczesne życie spotyka spokojne piękno Morza Czerwo…
$28 473
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$120 691
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5
Gotowy do osiedlenia 1 + 1 mieszkanie w Hurgad z jego plaży!📐 1 sypialnia + pokój dzienny, 7…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Klan Residents Red SeaNowe mieszkanie i turystyka Projekt obok hoteli PickalbatrosFakty szyb…
$73 259
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Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Panorama Hills Resort: Gdzie Contemporary Design Meets LuxuryPanorama Hills Resort, ekskluzy…
$68 657
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Mieszkanie 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Witamy w Panorama MagawishOdkryj ekskluzywny rozwój nieruchomości, który łączy wyrafinowanie…
$77 111
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Klan Residents Red SeaNowe mieszkanie i turystyka Projekt obok hoteli PickalbatrosFakty szyb…
$72 155
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Mieszkanie 50 pokojów w Al Hadaba, Egipt
Mieszkanie 50 pokojów
Al Hadaba, Egipt
Pokoje 50
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
$44 165
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Typy nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt).

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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