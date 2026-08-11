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Wille na sprzedaż w Hurghada, Egipt

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2 obiekty total found
Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$740,766
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955,072
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Parametry nieruchomości w Hurghada, Egipt

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