Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Sosua
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Sosua, Dominikana

1 pokojowe
11
2 pokojowe
10
3 pokojowe
11
4 pokojowe
8
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sosua, Dominikana

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się