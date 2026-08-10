Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Santo Domingo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Santo Domingo, Dominikana

;
2 obiekty total found
Dom w Santo Domingo, Dominikana
Dom
Santo Domingo, Dominikana
Doświadcz uosobienia luksusu w Santo Domingo de Guzmán, mieście znanym z bogatej historii i …
$2,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Santo Domingo, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Santo Domingo, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ecological Community  A residential concept in harmony with nature, located in the area of g…
$78,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Santo Domingo, Dominikana

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się