Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Santiago
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Santiago, Dominikana

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Licey al Medio, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Licey al Medio, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
AltoBello Residences - Santiago, DominikanaAltobello Residences to strzeżona społeczność mie…
$151,100
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Santiago de los Caballeros, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Santiago de los Caballeros, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 99 m²
Luxury off-plan apartments in Cerros de Gurabo, Santiago, Dominican Republic.  This resident…
$232,500
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Santiago, Dominikana

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się