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Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Samana, Dominikana

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Las Terrenas
63
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Willa 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 127 m²
Liczba kondygnacji 1
⛳ Brand- Nowa luksusowa willa golfowa z podgrzewanym basenem Infinity - Playa Bonita, Las Te…
$1,60M
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Typy nieruchomości w Samana.

wille

Parametry nieruchomości w Samana, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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