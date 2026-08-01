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Dom drewniany w stylu górskim na sprzedaż w Samana, Dominikana

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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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1 obiekt total found
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w El Limon, Dominikana
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
El Limon, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 176 m²
Liczba kondygnacji 2
🌿 Nowa chata w sercu natury - El LimónTa urokliwa willa, zbudowana w 2021 roku, położona w z…
$179,000
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Parametry nieruchomości w Samana, Dominikana

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