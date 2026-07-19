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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Barahona, Dominikana

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1 obiekt total found
Willa w Baoruco, Dominikana
Willa
Baoruco, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Beautiful Villa for sale, modern coastal style, located in the middle of the route Barahona-…
$455,000
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Parametry nieruchomości w Barahona, Dominikana

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