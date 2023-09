Chirchiq, Uzbekistan

Cena na żądanie

TS LUXURY TS LUXURY to kompleks mieszkaniowy z TRUST-SMART DEVELOPMENT, położony w Chirchik. Fasada urządzeń jest wyposażona w system wentylacji, istnieje również centralny system klimatyzacji do monitorowania klimatu w środku. Kompleks mieszkaniowy zbudowany jest z uwzględnieniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Pod stylobatem znajduje się parking, a na zamkniętym terenie dziedzińca nie będzie samochodów oprócz ognia i medycyny. Ogrodowy dziedziniec z ogrodem jest przeznaczony na place zabaw dla dzieci oraz miejsca do spacerów, relaksu i uprawiania sportów. Na przestronnych i stylowych wejściach instalowane są windy. Kompleks mieszkaniowy « TS LUXURY » szczyci się swoją lokalizacją obok wygodnej wymiany transportowej i niezbędnej infrastruktury społecznej. Otaczają go sklepy, kawiarnie, apteki.