Taszkent, Uzbekistan

Cena na żądanie

LLC « SOMFORT HOUSE VM » jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w budowie wielu piętrowych budynków mieszkalnych z nowoczesną technologią. Do tej pory budowa kompleksu mieszkalnego OOO « SOMFORT HOUSE BM » zlokalizowanego w mieście Taszkent, w dzielnicy Yunusabad, 11-dzielnica, punkt orientacyjny centrum handlowego « MEGA PLANET » jest na ukończeniu. Obwód tego kompleksu mieszkalnego będzie chroniony przed osobami nieupoważnionymi i przypadkowym przybyciem pojazdów. Na dziedzińcu i na dziedzińcu będzie ograniczony wjazd pojazdów. Dla wygodnego życia mieszkańców zostaną dodatkowo posadzone drzewa dekoracyjne, zostaną zainstalowane nowoczesne place zabaw i sprzęt sportowy, a także ścieżka do biegania i jazdy rowerem po obwodzie kompleksu mieszkalnego dla zdrowego stylu życia. Dla mieszkańców kompleksu zapewniony zostanie dodatkowy wybór na zakup podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych. Nasz dom będzie miał ultranowoczesne szybkie windy o udźwigu do 1000 kg. Zapewniamy ceny następujących mieszkań znajdujących się na 2-3 i 7 piętrze. Apartamenty będą wynajmowane z przegrodami wewnętrznymi w postaci pudełka z następującymi pracami: - wejście do żelaznych drzwi firmy « Buldory » produkcja Rosja; - okna firmowe « AKFA » z PVC, seria 6000. Zapewnione zostaną również dwa konturowe kotły do ciepłej wody i ogrzewania. Ponadto masz możliwość ubiegania się o pożyczkę « » z banku po zakończeniu budowy wyświetlacza LCD.