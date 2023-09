Samarqand City, Uzbekistan

Cena na żądanie

Witamy w Samarkand Park Avenue, prestiżowym kompleksie mieszkaniowym oferującym nowoczesne i niedrogie mieszkania w samym sercu Samarkandy. Ten kompleks mieszkaniowy o eleganckim wystroju i przemyślanych udogodnieniach jest ucieleśnieniem współczesnego życia. 10-piętrowa Samarkand Park Avenue oferuje różne opcje zakwaterowania na każdy gust. Jeśli szukasz przytulnego domu z 1 pokojem, przestronnego domu z 2 pokojami lub wygodnego domu z 3 pokojami, mamy dla Ciebie idealny dom. Każda jednostka jest starannie zaprojektowana, aby zapewnić stylową i funkcjonalną przestrzeń życiową pasującą do Twojego stylu życia. Wygoda i bezpieczeństwo – to nasze najważniejsze priorytety. Dzięki ustanowionemu systemowi komunikacji wewnętrznej możesz być spokojny, wiedząc, że dostęp do kompleksu mieszkalnego jest dozwolony tylko dla mieszkańców i upoważnionego personelu. Ponadto mieszkańcy mają dostęp do sal fitness, które zapewniają zdrowy i aktywny tryb życia tuż za progiem. Rodziny docenią bliskość szkoły i przedszkola w kompleksie. Oznacza to, że twoje dzieci mogą otrzymać wykształcenie wysokiej jakości, będąc zaledwie kilka kroków od domu, oszczędzając czas i zapewniając im dobre samopoczucie. Parking i garaże są również dostępne w kompleksie mieszkaniowym, zapewniając bezproblemowe rozwiązania parkingowe dla mieszkańców i ich gości. Możesz być spokojny, wiedząc, że twoje samochody są bezpieczne i zdrowe. Położony przy Bogdod Street, Samarkand Park Avenue znajduje się w dogodnej pozycji, oferując łatwy dostęp do podstawowych udogodnień, miejsc rozrywki i głównych szlaków transportowych. Niezależnie od tego, czy pójdziesz do pracy, wykonasz zadania, czy zwiedzisz miasto, wszystko będzie w zasięgu ręki. Wypróbuj urok nowych domów w Samarkandzie przy Samarkand Park Avenue. Zanurz się w nowoczesnym życiu, wyjątkowej wygodzie i poczuciu wspólnoty w tym niesamowitym kompleksie mieszkaniowym. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zapewnić swój wymarzony dom w tym popularnym miejscu.