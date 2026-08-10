Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie
  5. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Kambodża

;
Phnom Penh
211
Khan Boeng Keng Kang
51
Khaet Preah Sihanouk
36
Khan Sen Sok
32
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 42
Czteropokojowy duplex.Dom jest zbudowany. Wewnętrzny podział jest utrzymywany.Jest to elitar…
$323,840
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 17/39
🏢 Time Square 9 "Gatsby" startuje w BKK1! Ceny przedsprzedaży zaczynają się od 1 dolarów, XX…
$80,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Realestate.com.kh
Języki komunikacji
English, Polski, Français
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kambodża.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kambodża

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się