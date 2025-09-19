ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

DREAM VISION BUŁGARIA Ltd. została założona w 2011 r. Firma oferuje usługi nieruchomości głównie w obszarze Sofii. Nasza agencja opiera się na niewielkiej liczbie zmotywowanych i dobrze wyszkolonych brokerów z wieloletnim doświadczeniem. Nasza reputacja szanowanych profesjonalistów wśród klientów i kolegów została zbudowana dzięki naszym bezkompromisowym standardom jakości, ciężkiej i uczciwej pracy. Nasza firma stara się codziennie poprawić wizerunek agentów nieruchomości
Pośrednictwo w sprzedaży / dzierżawie nieruchomości
Sprzedam / wynajem w jak najkrótszym czasie, wybrany przez Ciebie, w najbardziej przystępnej cenie
Przygotowanie dokładnej oceny rynku
Przygotowanie konkretnego planu sprzedaży / leasingu w możliwie najkrótszym czasie
Koordynacja notarialnego uznania transakcji oraz dostępność transakcji przez brokera
Pomoc w przekazywaniu własności
Przygotowanie dokumentacji notarializacji transakcji
Wstępna weryfikacja dostarczonej dokumentacji, konsultacji i pomocy w przypadku uzyskania brakujących dokumentów
Oferujemy nieruchomość dla wszystkich odpowiednich agencji nieruchomości
Zatwierdzenie i oglądanie Państwa nieruchomości
Negocjacje, porozumienie w sprawie warunków transakcji