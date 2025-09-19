  1. Realting.com
  3. ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Bułgaria, Sofia City
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
4 lata 7 miesięcy
Języki komunikacji
English, Български
Strona internetowa
dreamvision.bg/
O agencji

DREAM VISION BUŁGARIA Ltd. została założona w 2011 r. Firma oferuje usługi nieruchomości głównie w obszarze Sofii. Nasza agencja opiera się na niewielkiej liczbie zmotywowanych i dobrze wyszkolonych brokerów z wieloletnim doświadczeniem. Nasza reputacja szanowanych profesjonalistów wśród klientów i kolegów została zbudowana dzięki naszym bezkompromisowym standardom jakości, ciężkiej i uczciwej pracy. Nasza firma stara się codziennie poprawić wizerunek agentów nieruchomości

Usługi

Pośrednictwo w sprzedaży / dzierżawie nieruchomości
Sprzedam / wynajem w jak najkrótszym czasie, wybrany przez Ciebie, w najbardziej przystępnej cenie
Przygotowanie dokładnej oceny rynku
Przygotowanie konkretnego planu sprzedaży / leasingu w możliwie najkrótszym czasie
Koordynacja notarialnego uznania transakcji oraz dostępność transakcji przez brokera
Pomoc w przekazywaniu własności
Przygotowanie dokumentacji notarializacji transakcji
Wstępna weryfikacja dostarczonej dokumentacji, konsultacji i pomocy w przypadku uzyskania brakujących dokumentów
Oferujemy nieruchomość dla wszystkich odpowiednich agencji nieruchomości
Zatwierdzenie i oglądanie Państwa nieruchomości
Negocjacje, porozumienie w sprawie warunków transakcji

Nasi agenci w Bułgaria
Alexander Georgiev
284 obiekty
Agencje w pobliżu
Universal Mellia Group
Bułgaria, Sofia City
Nieruchomości mieszkalne 8 Nieruchomości komercyjne 1
Witamy w Universal Property Group - zespół zmotywowanych specjalistów nieruchomości z głębokim doświadczeniem na bułgarskim rynku nieruchomości!Nasza wiedza i doświadczenie pochodzą z 2006 roku i staramy się utrzymać nienaganną reputację przez lata.Specjalizujemy się w nieruchomościach położ…
Zostaw prośbę
My Sunny Bulgaria
Bułgaria, Svilengrad
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 4 Wynajem długoterminowy 1
My z „MySunnyBulgaria” jesteśmy firmą z młodym i dynamicznym zespołem, specjalizującym się w dziedzinie profesjonalnej mediacji w zakresie sprzedaży-handlu lub wynajmu relacji dla wszystkich rodzajów nieruchomości – mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, przemysłowe, działki i domy, a także …
Zostaw prośbę
Atikante Estates
Bułgaria, Sofia City
Nieruchomości mieszkalne 1
Agencja nieruchomości nowej generacji.Używamy najdroższych technologii:3D wirtualna rzeczywistość;Jakość zdjęć HD;dokładne badania architektoniczne i szkice pomieszczeń;wdrażanie mediów społecznościowych w celu dotarcia do większej liczby klientów;bezpłatna porada prawna, architektoniczna i …
Zostaw prośbę
Oazis realty
Bułgaria, Nesebyr
Rok założenia firmy 2020
Nieruchomości mieszkalne 848 Nieruchomości komercyjne 119 Działki 16
Bułgarska agencja nieruchomości "Oasis reality". Nasza własna baza danych zawiera ponad 500 wyjątkowych sprawdzonych właściwości. Znajdujemy się na południowym wybrzeżu kraju w mieście Nesebar.Sprzedajemy mieszkania, domy, obiekty inwestycyjne, podstawowe i wtórne nieruchomości. Ponadto poma…
Zostaw prośbę
BESTAY PROPERTY LTD
Bułgaria, Sofia City
Rok założenia firmy 2004
Nieruchomości mieszkalne 17 Nieruchomości komercyjne 11 Działki 1
Bestay Property - agencja nieruchomości, która wspiera ludzi w znalezieniu lub sprzedaży ich domu, ziemi lub innych nieruchomości w Sofii i w całej Bułgarii. Pomagamy firmom w osiąganiu sukcesu, nabywając lub sprzedając lokale mieszkaniowe, biura, hotele, sklepy, restauracje lub inne nieruch…
Zostaw prośbę
