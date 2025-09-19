ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Usługi

Pośrednictwo w sprzedaży / dzierżawie nieruchomości

Sprzedam / wynajem w jak najkrótszym czasie, wybrany przez Ciebie, w najbardziej przystępnej cenie

Przygotowanie dokładnej oceny rynku

Przygotowanie konkretnego planu sprzedaży / leasingu w możliwie najkrótszym czasie

Koordynacja notarialnego uznania transakcji oraz dostępność transakcji przez brokera

Pomoc w przekazywaniu własności

Przygotowanie dokumentacji notarializacji transakcji

Wstępna weryfikacja dostarczonej dokumentacji, konsultacji i pomocy w przypadku uzyskania brakujących dokumentów

Oferujemy nieruchomość dla wszystkich odpowiednich agencji nieruchomości

Zatwierdzenie i oglądanie Państwa nieruchomości

Negocjacje, porozumienie w sprawie warunków transakcji