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Центр риэлтерских услуг Моя 7Я

Białoruś, Mińsk
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Agencja nieruchomości
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O agencji

"My 7Y Real Estate Services Center" jest niezastąpionym asystentem w ogromnym świecie nieruchomości! Nasza agencja działa równie skutecznie z obiektami rynku wtórnego (wysoko wykwalifikowany dział mieszkań wtórnych czeka na Ciebie!), a z nowymi budynkami (nasi menedżerowie ze 100% pokryciem wszystkich podstawowych ofert mieszkań natychmiast wybiorą dla Ciebie najlepszą opcję).

Zapewniamy kompleksową pomoc kwalifikacyjną w transakcjach sprzedaży nieruchomości. Nasz młody zespół specjalistów z płonącymi oczami i już zdobyte cenne doświadczenie chętnie podejmie rozwiązanie problemu mieszkaniowego dowolnej złożoności - czy jest to opłacalna sprzedaż mieszkania lub szybkie poszukiwanie odpowiedniej opcji wśród wszystkich nowych budynków w Mińsku.

Wielu z naszych specjalistów pracowało wcześniej w dużych agencjach, a ogólna, zdrowa ambicja pozwoliła nam zjednoczyć się w jednym, bliskim zespole - "My 7Y Realtor Services Center", którego zasadą jest niestrudzenie starać się poprawić siebie i być jak najbardziej przydatnym dla Ciebie.

Nasze umiejętności sprzedaży, znajomość rynku nieruchomości, znajomość prawa wraz z zgromadzoną bazą obiektów pozwolą Ci na uzyskanie wszystkiego do maksimum: porady prawnej, szeroki wybór mieszkań w Mińsku i przedmieściach od niezawodnych deweloperów, szybka i opłacalna sprzedaż prawie każdego obiektu na rynku wtórnym, poszukiwanie odpowiedniego mieszkania w naszej bazie danych i wiele innych.

Nasi specjaliści są bardzo mobilni i zawsze w kontakcie z Tobą - możesz uzyskać informacje w dogodnym czasie w dowolny sposób, który jest wygodny dla Ciebie. "Moje 7Ya Realtor Services Center" jest zawsze gotowy, aby zapewnić Państwu swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie - i można łatwo zaufać swojej nieruchomości z nami!

"Centrum usług nieruchomości Mój 7Y"
Licencja: nr 02240 / 547 wydany przez MJ RB 24.06.2026
Świadectwo ubezpieczenia: BR No.0005029
UNP: 193865932

Usługi
  • Zakup i sprzedaż mieszkań, pokoi;
  • zakup i sprzedaż domków, domów, działek;
  • Nowe budynki, wspólna budowa.
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