  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Menteşe
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Mentese, Turquie

Antalya
1
Région méditerranéenne
26
Région de Marmara
15
Istanbul
11
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Afficher tout Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquie
depuis
$820,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 245 m²
2 objets immobiliers 2
-Kocacalis beach 1-2 minutes -Villa 4+1 with pool -Plot 470 m2 -Villa area 245 m2 -3 floors -Open saloon with kitchen -4 bedrooms -4 bathrooms -1 toilet -Underfloor heating system -Central electric heating and cooling of premises -Electric gates and auto wat…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller