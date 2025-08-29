Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

L'art du luxe moderne au cœur de Yalikavak.

Villas - un projet exclusif de 10 300 m2, composé de 10 villas, incarne l'équilibre parfait de l'intimité, de l'esthétique et du confort technologique dans l'une des zones les plus prestigieuses de la côte Égée.

Le projet est situé à Yalikavak, la perle de la côte nord-est de la péninsule de Bodrum. Le paysage unique, les collines verdoyantes et les vues imprenables sur la mer créent un sentiment d'harmonie totale avec la nature.

Unification, architecture avec caractère, vues sur la mer Égée, technologie, matériaux de haute qualité et intimité absolue - tout cela fait du projet un choix à la fois pour la résidence permanente et un séjour à part entière.

Nombre d'étages: 1

Nombre de chambres: 4+1

Nombre de salles de bains: 5+1

Surface totale de la villa: 396 m2 / 224 m2

Surface totale de la maison d'hôtes: 42 m2

Chaque villa est une œuvre d'art et est entièrement prête pour l'occupation.

Tout est fait au plus haut niveau:

Plafonds spacieux 3,8 m

Maison d'hôtes privée (1+1)

Piscine à débordement avec vue mer

Sauna et minibar

Système à domicile intelligent

Cheminée et barbecue

Sols chauffés

Armoire

Appareils de cuisine Franke, y compris une armoire à vin et un réfrigérateur à deux chambres.

Armoires encastrées dans toutes les chambres

Surveillance vidéo et sécurité 24 heures sur 24

Service d ' entretien professionnel



Près du projet:

Marina de Yalikavak

Boutiques de marque mondiale

Restaurants de classe mondiale

Bodrum centre-ville à seulement 25 minutes en voiture

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.