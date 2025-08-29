  1. Realting.com
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.

Bodrum, Turquie
depuis
$2,57M
BTC
30.5513699
ETH
1 601.3279143
USDT
2 539 400.7187736
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
18
ID: 27527
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

L'art du luxe moderne au cœur de Yalikavak.

Villas - un projet exclusif de 10 300 m2, composé de 10 villas, incarne l'équilibre parfait de l'intimité, de l'esthétique et du confort technologique dans l'une des zones les plus prestigieuses de la côte Égée.

Le projet est situé à Yalikavak, la perle de la côte nord-est de la péninsule de Bodrum. Le paysage unique, les collines verdoyantes et les vues imprenables sur la mer créent un sentiment d'harmonie totale avec la nature.

Unification, architecture avec caractère, vues sur la mer Égée, technologie, matériaux de haute qualité et intimité absolue - tout cela fait du projet un choix à la fois pour la résidence permanente et un séjour à part entière.

Nombre d'étages: 1
Nombre de chambres: 4+1
Nombre de salles de bains: 5+1
Surface totale de la villa: 396 m2 / 224 m2
Surface totale de la maison d'hôtes: 42 m2
Chaque villa est une œuvre d'art et est entièrement prête pour l'occupation.

Tout est fait au plus haut niveau:

  • Plafonds spacieux 3,8 m
  • Maison d'hôtes privée (1+1)
  • Piscine à débordement avec vue mer
  • Sauna et minibar
  • Système à domicile intelligent
  • Cheminée et barbecue
  • Sols chauffés
  • Armoire
  • Appareils de cuisine Franke, y compris une armoire à vin et un réfrigérateur à deux chambres.
  • Armoires encastrées dans toutes les chambres
  • Surveillance vidéo et sécurité 24 heures sur 24
  • Service d ' entretien professionnel


Près du projet:

  • Marina de Yalikavak
  • Boutiques de marque mondiale
  • Restaurants de classe mondiale
  • Bodrum centre-ville à seulement 25 minutes en voiture

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Bodrum, Turquie

