  4. Villa Furnished three bedroom villas on the beach.

Villa Furnished three bedroom villas on the beach.

Bodrum, Turquie
depuis
$700,490
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
18
ID: 27528
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villa en bord de mer de trois chambres à Gumusluk.

Entouré de forêts de pins, au bord de la mer d'azur, ce projet exclusif sur une superficie de 72 000 m2 offre une vie au niveau d'un hôtel cinq étoiles.

Le projet dispose de 194 villas, chacune d'entre elles est l'incarnation du luxe et du style vintage, créé en pleine conformité avec l'esprit et l'atmosphère de la région.

Nous vous proposons des villas avec une cuisine spacieuse salon, trois chambres avec deux grandes terrasses d'où vous pourrez profiter des merveilles de la nature de Bodrum.

Infrastructure:

  • Piscine
  • Plage privée
  • Zones de barbecue
  • Cinéma en plein air
  • Service de navette sur le territoire
  • Sécurité 24/7
  • Services de nettoyage
  • Service 24 heures sur 24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Bodrum, Turquie

