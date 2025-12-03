  1. Realting.com
Maisons neuves en Urla, Turquie

Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquie
depuis
$1,23M
L'année de construction 2023
Surface 223 m²
2 objets immobiliers 2
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and people. Listen to the voice of the leaves saying good morning to you. Feel the heat of the sun hitting your face through the leaves. The Project Urla is not only a site of detached houses, but a world t…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquie
depuis
$2,23M
L'année de construction 2025
Surface 374–476 m²
7 objets immobiliers 7
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of the Aegean Urla,  with 73 villas on 80,845.32 square meters. There will be 3 types of villas as 5+1/6+1/7+1. Each villa will have its own solar energy infrastructure on the roof,  pool and parking lot…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
