Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Villa de deux chambres avec vue panoramique sur la mer dans un quartier pittoresque de Bodrum.
La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, dispose d'une plage privée avec une jetée.
Nombre d'étages: 2
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bains: 2
Grande véranda
Terrasse spacieuse
Système de climatisation et de chauffage (VRF)
Distance jusqu'à la mer: 450 mètres
Infrastructure:
