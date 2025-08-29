  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bodrum
  4. Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Bodrum, Turquie
depuis
$525,000
BTC
6.2447705
ETH
327.3151201
USDT
519 059.3655612
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13
Laisser une demande
ID: 27526
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Villa de deux chambres avec vue panoramique sur la mer dans un quartier pittoresque de Bodrum.

La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, dispose d'une plage privée avec une jetée.

Nombre d'étages: 2
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bains: 2

Grande véranda
Terrasse spacieuse
Système de climatisation et de chauffage (VRF)

Distance jusqu'à la mer: 450 mètres

Infrastructure:

  • Piscine à débordement partagée
  • Plage privée - 450 m de la mer
  • 300 mètres pour les magasins
  • Cour de basketball
  • Café/restaurant
  • Salle de fitness
  • Aire de jeux pour enfants

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Bodrum, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquie
depuis
$960,000
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquie
depuis
$1,40M
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquie
depuis
$224,647
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turquie
depuis
$704,060
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turquie
depuis
$583,445
Vous regardez
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquie
depuis
$525,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Afficher tout Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquie
depuis
$496,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Il n'y a pas d'autre choix que de s'en servir.Il s'agit d'un programme d'études et d'études.Il n'y a pas de différence entre les deux.- две сюальни.Il n'y a pas de problème.Il y a des gens qui ne sont pas là.Il y a des gens qui ont besoin d'aide.ссе таунхаусы сдаются с солной отделкой, котор…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Afficher tout Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turquie
depuis
$270,755
Options de finition Аvec finition
VillaAlanya/Kargicak3+1 surface 195 m2Terrain 300 m2Entièrement meubléVue pittoresque de la SEAZone cuisineLuxueux salon3 chambres2 salles de bainsGrand balcon et terrassePiscine privéeZone de loisirsGarageStationnementTerritoire privé fermé850 m de la merPRIX RÉDUITS À LA VENTE URGENTE
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Afficher tout Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$830,000
Options de finition Аvec finition
Villa individuelle avec quatre chambres à 800 mètres de la mer.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salles de bains: 4Superficie totale : 200 m2Surface du terrain: 500 m2Distance jusqu'à la mer: 800 mètresParking extérieur privéChauffage au solSystème de climatisationPour plus d'…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller