Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.

Villa de deux chambres avec vue panoramique sur la mer dans un quartier pittoresque de Bodrum.

La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, dispose d'une plage privée avec une jetée.

Nombre d'étages: 2

Nombre de chambres: 2

Nombre de salles de bains: 2

Grande véranda

Terrasse spacieuse

Système de climatisation et de chauffage (VRF)

Distance jusqu'à la mer: 450 mètres

Infrastructure:

Piscine à débordement partagée

Plage privée - 450 m de la mer

300 mètres pour les magasins

Cour de basketball

Café/restaurant

Salle de fitness

Aire de jeux pour enfants

