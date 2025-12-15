  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Dikili
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Dikili, Turquie

Antalya
1
Région méditerranéenne
25
Région de Marmara
15
Istanbul
11
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Turquie
depuis
$296,688
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Izmir district Dikili to the sea and the beach 20 meters 120 m2 gross 100 m2 net 3+1 duplex 3 bedrooms 1 saloon with fireplace Bathroom 1 Bathroom 2 Fireplace in the house sea ​​view
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller