Maisons neuves en Aliaga, Turquie

Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliaga, Turquie
depuis
$272,655
L'année de construction 2023
Our villa is located on Yeni Şakran beach, 50 meters from Yalı Street, and is turnkey after 45 days. It is very close to the square, beach, cafes, walking area and children's park and is on a busy road. Natural gas, underfloor heating system, fitted kitchen, hilton bathroom and all first…
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquie
depuis
$254,018
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Aliaga Shakranlar district of Izmir   3 + 1 triplex 1st floor: 1 lounge with kitchen 2nd floor: 2 bedrooms and a bathroom  3rd floor: 1 bedroom and terrace  Total area: 100 m2 The project will be commissioned in July 2023. Near the sea on foot 1 minute Cafes, res…
