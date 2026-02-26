Villa Alisha Seaview

Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*

Parfait pour :

Un choix idéal pour ceux qui apprécient le luxe et la tranquillité sur l'île. Convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux investissements rentables.

À propos de l'emplacement :

Alisha Seaview est située à Ko Kaeo, Phuket, Thaïlande. Cette zone sur la côte est de l'île offre un emplacement pratique à quelques minutes de la partie centrale de la ville de Phuket. Il est facile de trouver tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement ici, y compris des magasins, des restaurants et des plages.

À propos du projet :

Alisha Seaview est un complexe résidentiel moderne avec des détails exquis et les dernières technologies de construction. Des appartements allant de 200 à 310 m² sont disponibles à des prix allant de ฿19M THB ($523,012 USD) à ฿28.9M THB ($795,529 USD). L'achèvement des travaux est prévu pour le deuxième trimestre 2025.

Équipements :

Vidéosurveillance, fitness, jardin, parking, sécurité

Attractivité de l'investissement :

Forte demande de biens immobiliers dans la région de Ko Kaeo en raison du développement des infrastructures et de l'attrait touristique. Il s'agit d'une excellente opportunité d'augmenter les revenus locatifs et les investissements en capital.

Top 3 des caractéristiques :

Design moderne et construction de haute qualité. Excellent emplacement sur la côte est de Phuket. Conditions financières avantageuses : frais communs et de chauffage gratuits, faible coût de transfert et conditions de paiement attractives.

