Villa Alisha Seaview

Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$520,417
;
6
ID: 21831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1006050000
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/12/2024

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket
  • Ville
    Ko Kaeo
  • Village
    Ban Bang Ku

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*

Parfait pour :
Un choix idéal pour ceux qui apprécient le luxe et la tranquillité sur l'île. Convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux investissements rentables.

À propos de l'emplacement :
Alisha Seaview est située à Ko Kaeo, Phuket, Thaïlande. Cette zone sur la côte est de l'île offre un emplacement pratique à quelques minutes de la partie centrale de la ville de Phuket. Il est facile de trouver tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement ici, y compris des magasins, des restaurants et des plages.

À propos du projet :
Alisha Seaview est un complexe résidentiel moderne avec des détails exquis et les dernières technologies de construction. Des appartements allant de 200 à 310 m² sont disponibles à des prix allant de ฿19M THB ($523,012 USD) à ฿28.9M THB ($795,529 USD). L'achèvement des travaux est prévu pour le deuxième trimestre 2025.

Équipements :
Vidéosurveillance, fitness, jardin, parking, sécurité

Attractivité de l'investissement :
Forte demande de biens immobiliers dans la région de Ko Kaeo en raison du développement des infrastructures et de l'attrait touristique. Il s'agit d'une excellente opportunité d'augmenter les revenus locatifs et les investissements en capital.

Top 3 des caractéristiques :

  1. Design moderne et construction de haute qualité.
  2. Excellent emplacement sur la côte est de Phuket.
  3. Conditions financières avantageuses : frais communs et de chauffage gratuits, faible coût de transfert et conditions de paiement attractives.

Contactez-nous via le formulaire ci-dessous ou appelez-nous, nous répondrons à toutes vos questions !

*Billets en cadeau à l'achat de toute propriété avec nous sur l'île de Phuket, à partir de 100 000 $.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 400.0 – 616.0
Prix ​​par m², USD 1,207 – 1,363
Prix ​​de l'appartement, USD 583,594 – 887,677

Localisation sur la carte

Ban Bang Ku, Thaïlande

Laisser une demande
Laisser une demande
