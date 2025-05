Villa Hightone Seaview Villas and Garden

Billets pour Phuket et retour en cadeau! *

Convient pour:

Idéal pour les résidents de longue durée et les vacanciers avec de grandes familles à la recherche d'un mélange harmonieux de vie confortable et écologique dans un cadre luxueux.

À propos de l'emplacement:

L'emplacement de Hightone Seaview Villas and Garden à Karon, Phuket, à seulement 1 km de la plage de Karon, offre un accès rapide aux principaux sites touristiques et plages de la région tout en maintenant l'isolement et l'intimité.

À propos du projet:

Hightone Seaview Villas and Garden propose 11 villas spacieuses de 350 à 600 m2 avec 3-5 chambres. Les villas disposent de meubles intégrés, d'un système de télévision intelligent, d'Internet haut débit et de haut-parleurs intégrés. L'architecture et le design de chaque maison mettent l'accent sur l'espace ouvert et la vue imprenable sur la mer.

Équipements:

Clubhouse, réception, routes intérieures, éclairage autonome, vidéosurveillance, fitness, jardin, piscine.

Attractivité des investissements:

Hightone Seaview Villas and Garden est situé dans une zone touristique populaire sur une colline avec vue panoramique sur la mer. Sa grande popularité sur le marché locatif, en raison de son emplacement prestigieux, d'excellentes vues et d'un accès facile à la plage et aux zones touristiques, fait de ce projet une excellente opportunité pour des investissements à long terme.

Top 3 des caractéristiques:

Magnifique vue panoramique sur la mer depuis chaque maison. Situation à proximité de la plage de Karon et des zones touristiques. Sécurité et confort de vie avec sécurité et systèmes autonomes.

Écrivez en utilisant le formulaire ci-dessous ou appelez-nous, nous répondrons à toutes vos questions!

*Les billets comme cadeau lors de l'achat d'un bien immobilier avec nous sur l'île Phuket, prix de 100 000 $.