Nouveaux bâtiments à vendre en la Marina Baixa

Benidorm
4
Villajoyosa
11
La Nucia
5
Altea
3
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$817,032
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Villajoyosa, Espagne
depuis
$373,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 82–108 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe Orizonne est situé dans une zone naturelle, à seulement 2 km du centre de Villajoyosa et à 10 km de Benidorm. Les plages du Paradis, Bolnou et Asparaio sont à proximité. Villajoyosa — une ville calme et confortable sur la Costa Blanca, où il y a tout ce dont vous avez besoin pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
82.0
413,138
Apartment 3 chambres
108.0
448,550
EspanaTour
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$570,956
L'année de construction 2026
Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues …
TEKCE Real Estate
Villa
Finestrat, Espagne
depuis
$655,152
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 129 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe résidentiel de maisons individuelles dans la zone de Finestrat
VYM Canarias
Quartier résidentiel SaliSol Hills
Quartier résidentiel SaliSol Hills
Finestrat, Espagne
depuis
$568,877
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 107–225 m²
5 objets immobiliers 5
SaliSol Hills est un nouveau projet de villas dans le quartier du Balcon de Finestrat, situé près de Benidorm et à 6 minutes du parc à thème Terra Mitica. Le complexe offre une vue panoramique sur la mer et la montagne Puig Campana. L'aéroport d'Alicante-Elche est à 57 km
EspanaTour
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$374,359
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$353,168
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée à Finestrat Situés à Finestrat, l'un des quartiers les plus calmes et prisés de la Costa Blanca, ces appartements de luxe offrent un cadre de vie paisible, entourés de beautés naturelles, de parcours de golf et de plages méditer…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Luz Resort
Complexe résidentiel Luz Resort
Finestrat, Espagne
depuis
$422,833
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Complexe moderne LUZ - Balcón de Finestrat. Le complexe dispose d'une piscine commune, d'une salle de sport et d'endroits pour faire de l'exercice sans quitter le complexe. 18 maisons mitoyennes exclusives situées dans la ville privilégiée de Finestrat-Benidorm, sur la magnifique Costa Blanc…
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$419,781
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$547,411
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est rép…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$465,005
L'année de construction 2026
Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues …
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$441,461
L'année de construction 2026
Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues …
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Finestrat, Espagne
depuis
$518,032
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 109–136 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel SEAVIEW 6, situé dans la zone prestigieuse de la Costa Blanca, offre une combinaison unique de beauté naturelle et de confort urbain. Entouré de montagnes et avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, le complexe offre une atmosphère tranquille. En même temps, i…
EspanaTour
Complexe résidentiel Finestrat Paradise Resort
Complexe résidentiel Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Espagne
depuis
$397,514
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 80–318 m²
6 objets immobiliers 6
Finestrat Paradise Resort — est un complexe résidentiel unique à Finestrat, comprenant 66 appartements et 14 villas. Le complexe est situé à proximité des plages de Benidorm et est entouré d'infrastructures : centres commerciaux, terrains de golf et hôtels. Les maisons jouissent d'intimité,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
80.0 – 82.0
495,766 – 572,492
Apartment 3 chambres
103.0
532,948 – 702,335
Maison
318.0
1,36M
EspanaTour
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$435,197
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 24
Surface 97–372 m²
5 objets immobiliers 5
La mer, le golf et la vie de Benidorm sont tous agréables à Eagle Tower by TM. Situation privilégiée, à côté du Golf Club Las Rejas, à seulement 1 km de la plage de Poniente, avec d'excellentes connexions aux autoroutes N-332 et AP7. Aigle Tower by TM se composera d'une tour avec un type div…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
97.0 – 120.0
488,684 – 524,095
Apartment 3 chambres
117.0 – 325.0
552,425 – 944,316
Apartment 4 chambres
372.0
1,04M
EspanaTour
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Benidorm, Espagne
depuis
$284,521
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 22
Surface 56–59 m²
7 objets immobiliers 7
Nouveau bâtiment SLIM TOWER dans la ville de Benidorm avec une conception architecturale innovante et avant-gardiste. La maison est équipée d'un système de climatisation avec distribution d'air par conduits, ainsi que d'un système de ventilation mécanique, qui assure un air intérieur propre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0 – 59.0
476,821 – 562,340
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$747,069
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$676,906
L'année de construction 2026
Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues …
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Villajoyosa, Espagne
depuis
$916,019
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–120 m²
2 objets immobiliers 2
Nous vous présentons de luxueux appartements neufs, duplex et penthouses situés en bord de mer entre Benidorm et Villajoyosa sur la Costa Blanca. Ces élégants bâtiments blancs, chacun avec seulement six étages, sont entourés de vastes espaces verts et offrent une à quatre chambres avec des e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.0
920,708
Apartment 3 chambres
120.0
1,29M
EspanaTour
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Complexe résidentiel Polop Hills Nature
Polop, Espagne
depuis
$514,668
L'année de construction 2025
Surface 125–158 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel fermé. Entouré de pins et protégé par le mont Ponoich, le complexe résidentiel Polop Hills offre la combinaison parfaite de sécurité, de commodité et de proximité avec la nature. Le complexe dispose d'une sécurité 24h/24, d'une grande piscine publique pour adultes et enf…
EspanaTour
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$606,273
L'année de construction 2026
Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues …
TEKCE Real Estate
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$361,409
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$606,273
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$523,867
L'année de construction 2026
Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à vendre à Finestrat Des appartements élégants sont situés à Finestrat, une charmante ville située dans la province d'Alicante, en Espagne, sur la côte est le long de la Costa Blanca. Elle est connue pour son mélange de belles plages, de vues …
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Essential House
Complexe résidentiel Essential House
Finestrat, Espagne
depuis
$858,199
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 130–170 m²
2 objets immobiliers 2
Essential House est un projet de maisons individuelles avec 3 ou 4 chambres et 3 salles de bains complètes, dont deux sont en suite. Les parcelles de 590 à 700 m2 face au sud, avec vue sur la mer et la montagne, et la lumière inonde toutes les chambres.Les maisons disposent de la climatisati…
EspanaTour
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
Surface 76–423 m²
6 objets immobiliers 6
Complexe Sunset Sailors by TM est situé dans une zone privilégiée de la plage de Poniente, à seulement 50 mètres. L'urbanisation propose des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres avec des vues impressionnantes sur la mer et de grandes terrasses qui vous permettront de vivre la sensation uniq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
76.0
585,476
Apartment 2 chambres
109.0
720,041 – 789,684
Apartment 3 chambres
134.0 – 423.0
855,786 – 2,34M
EspanaTour
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$1,17M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est rép…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Espagne
depuis
$260,822
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Conçu pour vivre avec une fonctionnalité maximale, en supervisant la mer Méditerranée, BREEZE est la nouvelle communauté privée et fermée, dans un quartier très calme, avec des communications faciles et à proximité des plages, (moins de 8 kms de la Cala de Finestrat) et le parcours de golf e…
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Villajoyosa, Espagne
depuis
$351,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 48–115 m²
3 objets immobiliers 3
Conception unique avec construction de haute qualité et matériaux haut de gamme. Complexe résidentiel Azure Residencial est situé à quelques mètres de la plage, entouré de montagnes. Dans les parties communes il y a une piscine, de vastes jardins, une aire de jeux, une salle de sport entière…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
351,758
Apartment 3 chambres
91.0 – 115.0
596,100 – 744,239
EspanaTour
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Benidorm, Espagne
depuis
$406,286
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 160–229 m²
4 objets immobiliers 4
Bungalo est situé dans le complexe moderne de Luz 2 - Balcón de Finestrat. Le complexe a une piscine commune, une salle de sport et un endroit pour faire du sport sans quitter le territoire du complexe
EspanaTour
Villa Villas de golf avec piscines et espaces communs luxuriants à Finestrat
Villa Villas de golf avec piscines et espaces communs luxuriants à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$1,35M
L'année de construction 2027
Villas de golf individuelles de 4 chambres avec piscines privées, parking souterrain et espaces communs luxuriants à Finestrat Nichées dans la ville pittoresque de Finestrat, un joyau de la province d'Alicante sur la Costa Blanca espagnole, ces villas élégantes et contemporaines offrent un m…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Villajoyosa, Espagne
depuis
$292,421
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 58–127 m²
4 objets immobiliers 4
Découvrez Villajoyosa dans notre nouveau complexe résidentiel situé au cœur de la ville, à quelques pas de la plage centrale. Ici vous trouverez des appartements avec 1, 2 et 3 chambres, offrant une vue sur la mer et le confort central.Le complexe dispose de nouveaux appartements, duplex et …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.0
293,918
Apartment 2 chambres
82.0
493,995
Apartment 3 chambres
90.0 – 127.0
672,825 – 938,060
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$447,347
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$329,624
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée à Finestrat Situés à Finestrat, l'un des quartiers les plus calmes et prisés de la Costa Blanca, ces appartements de luxe offrent un cadre de vie paisible, entourés de beautés naturelles, de parcours de golf et de plages méditer…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Villajoyosa, Espagne
depuis
$381,663
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Surface 74–226 m²
4 objets immobiliers 4
Le complexe résidentiel Alonis Living Playa del Torres se distingue par son architecture innovante et élégante et se trouve à seulement 5 minutes à pied de l'idyllique Playa del Torres. C'est un endroit idéal pour ceux qui rêvent chaque jour de profiter de la brise marine, du soleil méditerr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
383,628
Apartment 2 chambres
106.0 – 226.0
442,648 – 762,535
Apartment 3 chambres
131.0
539,441
EspanaTour
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$576,842
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est rép…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$424,525
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Nwcia Village
Complexe résidentiel Nwcia Village
La Nucia, Espagne
depuis
$484,693
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 162 m²
1 objet immobilier 1
Un village moderne de design et de construction où vous pourrez profiter du climat, du soleil toute l'année, vue imprenable sur les baies de Benidorm et Albir et mener un mode de vie sain. Il est proche de tous les services et du centre sportif de La Nusia. La taille des maisons et leur conf…
EspanaTour
