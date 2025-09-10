Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Appartement Supprimer
Tout effacer
163 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Il s'agit d'un bel appartement de deux chambres à coucher dans une urbanisation sur Sierra C…
$343,942
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$941,258
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nouvelle Tour à Benidorm, luxueux appartements de 2 chambres juste à côté de l’hôpital IMED …
$457,927
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Appartements en 1ère ligne de plage à L'Abir, Costa Blanca La première phase compte 82 appar…
$1,07M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$974,945
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Duplex spacieux avec jardin à Finestrat, Costa Blanca • 2 étages, 2 entrées indépendantes.• …
$452,538
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Appartements à vendre à Finestrat, Costa Blanca Le résidentiel est composé de 9 blocs de 9 a…
$299,875
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Appartements en première ligne à Benidorm, Costa Blanca Maisons de 2 et 3 chambres avec une …
$1,62M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 109 m²
Appartements duplex en bord de mer à Villajoyosa, Alicante.  Magnifiques appartements de lux…
$818,930
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement, construit en 2018, offre 67 m² de surface habitable moderne dans le quar…
$347,999
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Le complexe est situé sur la Costa Blanca, sur la plage d’Albir à l’Alfas del Pi (Alicante),…
$733,242
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nouveaux appartements à Playa de Poniente, Benidorm Residencial est situé dans une zone …
$675,048
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nouveaux appartements à Playa de Poniente, Benidorm Residencial est situé dans une zone …
$1,58M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Altea, Espagne
Appartement 2 chambres
Altea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Situé en front de mer, avec vue panoramique sur la mer, la plage et le port, cet appartement…
$433,063
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MENINA GROUP
Langues
English, Español, Français
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 102 m²
Penthouses à 100m de la mer, Villajoyosa, Costa Blanca 42 maisons dans le meilleur emplaceme…
$697,890
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Appartements en première ligne à Benidorm, Costa Blanca Maisons de 2 et 3 chambres avec une …
$1,45M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Altea, Espagne
Appartement 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 243 m²
Nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous, le dernier appartement de l’urbanisation…
$2,44M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Appartements en 1ère ligne de plage à L'Albir, Costa Blanca La première phase compte 82 appa…
$697,890
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Beaux appartements de luxe sur la plage de Benidorm La plage de Benidorm compte 220 maisons …
$681,533
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Ce tout nouvel appartement de luxe est situé dans la station balnéaire de Finestrat, à 3,5 k…
$395,136
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
$292,285
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Appartements en bord de mer á Villajoyosa, Costa Blanca Un environnement naturel unique pour…
$494,520
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Coblanca 32 Apartment Benidorm is 500 meters from the beach and 650 meters from the casino. …
$237,535
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nouveaux appartements à Playa de Poniente, Benidorm Residencial est situé dans une zone …
$964,853
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Un projet exclusif, qui se distingue par son architecture innovante et élégante, il dispose …
$437,617
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune
$503,290
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
2 bedroom(from 267 000 Euro) and 3 bedroom(288 000 Euro) apartments, and 3 bedroom (from 368…
$289,555
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
Parquet dans toute la maison. Système domotique de base (contrôle de la température, de l’hu…
$1,80M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
New apartments by the sea Vila Park consists of 148 apartments, with 1 and 2 bedrooms, with …
$180,325
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Fantastique appartement à vendre au coeur d’Albir. Exposition sud avec soleil toute la journ…
$448,092
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu

Types de propriétés en la Marina Baixa

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller