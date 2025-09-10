Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Appartement Supprimer
Tout effacer
39 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Sol 2/3
Appartements contemporains avec piscines à Finestrat Costa Blanca Situés au sein de Finestra…
$459,119
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 1
Appartements de luxe dans un complexe dans un emplacement avantageux à Alfaz del Pi Alicante…
$606,271
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 82 m²
The residential complex is located almost on the first line of the beach of Ponent, just 50 …
$557,901
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1/3
Appartements contemporains avec piscines à Finestrat Costa Blanca Situés au sein de Finestra…
$456,472
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Laisser une demande
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 60 m²
a residential complex located in the exceptional area of ​​the beach of Ponent,   with amazi…
$428,757
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Appartements de luxe près de la plage de Playa Poniente à Benidorm. Appartements de luxe ave…
$415,490
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Bungalows à Balcon de Finestrat, Costa Blanca 18 maisons de 2 et 3 chambres réparties en 3 b…
$436,072
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 26
🥇Beau grand appartement spacieux en Espagne - Cala Palmera - Atrium, La Villajoyosa🏡Fonction…
$230,860
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/5
Propriétés avec vue sur la mer dans un complexe avec piscine à Finestrat Alicante Nichés dan…
$506,208
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 221 m²
Bungalows à Balcon de Finestrat, Costa Blanca 18 maisons de 2 et 3 chambres réparties en 3 b…
$446,977
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Sol 24/44
Appartements luxueux en bord de mer à Benidorm, Costa Blanca Benidorm, une commune côtière d…
$1,14M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/5
Propriétés avec vue sur la mer dans un complexe avec piscine à Finestrat Alicante Nichés dan…
$640,025
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
Propriétés avec vue sur la mer dans un complexe avec piscine à Finestrat Alicante Nichés dan…
$709,845
Laisser une demande
Penthouse 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 54 m²
Appartements de luxe en attique près de la plage de Poniente à Benidorm. Appartements de lux…
$833,062
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Sol 2/3
Appartements contemporains avec piscines à Finestrat Costa Blanca Situés au sein de Finestra…
$444,767
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Altea, Espagne
Appartement 2 chambres
Altea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Apartments on the seafront in Altea. They consist of 2 bedrooms and 2 bathrooms, with large …
$333,225
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Bungalows à Balcon de Finestrat, Costa Blanca 18 maisons de 2 et 3 chambres réparties en 3 b…
$479,690
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 5/28
ATTENTION! It is possible to visit the apartment you are interested in online and purchase r…
$326,611
Laisser une demande
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 97 m²
Découvrez une nouvelle vie en bord de mer avec des appartements de luxe à Benidorm, à seulem…
$412,227
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 79 m²
Un gratte-ciel en forme de deux voiles reliées par un mât, qui s'élèvera au-dessus de la mer…
$1,01M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 60 m²
Appartements dans un nouveau bâtiment sur la plage de Poniente, Benidorm - c'est l'incarnati…
$449,420
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Appartements de luxe en front de mer à Benidorm. Appartements de luxe de 1, 2, 3 et 4 chambr…
$452,977
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 381 m²
Sol 28/28
ATTENTION! It is possible to visit the apartment you are interested in online and purchase r…
$845,229
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Bungalows à Balcon de Finestrat, Costa Blanca 18 maisons de 2 et 3 chambres réparties en 3 b…
$414,263
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 104 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 88 m2, 2 terraces: 117 m2.Orientation - south.Ne…
$612,342
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Appartements à vendre à Villajoyosa, Costa Blanca 32 maisons de 2 et 3 chambres, avec garage…
$218,091
Laisser une demande

Types de propriétés en la Marina Baixa

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller