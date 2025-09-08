Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
NOUVEAU COMPLEXE RÉSIDENTIEL AVEC VUE SUR LA MER À FINESTRAT Nouveau complexe résidentiel a…
$498,291
Penthouse 3 chambres dans Altea, Espagne
Penthouse 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
$569,494
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 231 m²
Ce projet exclusif de 12 maisons de luxe est situé dans le quartier de l'école Dr. Esquerdo …
$636,941
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
APPARTEMENTS NEUFS AU CENTRE DE VILLAJOYOSA Nouvelle construction d'appartements au cœur de…
$935,004
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Penthouse 1 chambre dans Finestrat, Espagne
Penthouse 1 chambre
Finestrat, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Complexe résidentiel de 21 maisons exclusives, il se compose de 8 étages et dispose d'un jar…
$529,379
Penthouse dans Benidorm, Espagne
Penthouse
Benidorm, Espagne
Surface 267 m²
La mer, le golf et la vie de Benidorm, tout peut être apprécié dans la tour Eagle. Un emplac…
$787,732
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Dans un emplacement privilégié à Finestrat, avec des vues panoramiques à couper le souffle, …
$360,899
Penthouse 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 3 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Êtes-vous prêt à découvrir une maison qui allie le luxe ultime, le confort et l'emplacement?…
$673,260
Penthouse 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Découvrez ce penthouse spectaculaire à Finestrat, situé dans le quartier exclusif de Balcón …
$644,240
Penthouse 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Penthouse 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 5
Appartements de luxe dans un complexe dans un emplacement avantageux à Alfaz del Pi Alicante…
$991,020
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
climatisation, jardin, terrasse, terrasse sur le toit, stationnement, piscine commune
$386,355
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 4/4
Propriétés à Villajoyosa, Alicante en Costa Blanca Ce complexe est situé à Villajoyosa, une …
$761,410
Penthouse 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Découvrez une opportunité unique de vivre au bord de la Méditerranée dans l'un des endroits …
$500,863
Penthouse 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Feel the sea breeze and the bluish of the Mediterranean Sea in this magnificent penthouse wi…
$509,833
Penthouse 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nouveaux appartements de construction avec d'excellents espaces communs. La mer et la nature…
$1,03M
Penthouse 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Appartements de 1 à 3 chambres avec piscine sur le toit à Villajoyosa Situés dans la belle v…
$730,784
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Nombre d'étages 8
1, 2, 3 Chambres Appartements élégants à proximité de la plage de Villajoyosa Alicante Les a…
$870,198
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa Joyosa, a charming coastal town located in the province of Alicante, Spain, is known f…
$270,103
Penthouse 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Ce projet exclusif sur la Costa Blanca offre un cadre privilégié, à moins de cinq minutes à …
$755,929
Penthouse 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 297 m²
PREMIÈRE LIGNE DE PLAGE À BENIDORM ET AVEC PISCINE PRIVÉE !!! Situé sur la 1ère ligne de P…
$1,91M
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
APPARTEMENTS NEUFS À VILLAJOYOSA PRÈS DE LA MER Nouveau complexe résidentiel de 32 appartem…
$285,307
Penthouse 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Votre rêve méditerranéen vous attend ! Ce magnifique penthouse, situé dans le quartier reche…
$342,434
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
NOUVEAU COMPLEXE A VILLAYOJOSA Nouveau complexe résidentiel 42 d'appartements et de penthou…
$774,170
Penthouse 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Penthouse 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Le nouveau complexe d'appartements de luxe d'El Albir, situé sur la Costa Blanca, offre un c…
$607,724
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Découvrez le nouveau complexe résidentiel de Balcón de Finestrat, un projet exclusif d'appar…
$419,171
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Ce penthouse impressionnant est situé à Cala de Finestrat, à quelques pas des supermarchés, …
$499,141
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Nombre d'étages 5
Elégant 2 chambres avec des vues impressionnantes dans Finestrat Costa Blanca Les appartemen…
$519,604
Penthouse 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
They say that blue is the color of calm and peace, and this is exactly what you will find in…
$498,985
Penthouse 2 chambres dans Altea, Espagne
Penthouse 2 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 5/5
Cette élégante résidence à Altea offre la retraite parfaite pour ceux qui recherchent le con…
$1,13M
