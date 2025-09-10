Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
31 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
70 m2 apartment with two bedrooms with magnificent views of the sea and mountains. includes …
$250,764
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
$215,994
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement, construit en 2018, offre 67 m² de surface habitable moderne dans le quar…
$347,999
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Ce tout nouvel appartement de luxe est situé dans la station balnéaire de Finestrat, à 3,5 k…
$395,136
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
$292,285
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune
$503,290
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
2 bedroom(from 267 000 Euro) and 3 bedroom(288 000 Euro) apartments, and 3 bedroom (from 368…
$289,555
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Fantastique appartement à vendre au coeur d’Albir. Exposition sud avec soleil toute la journ…
$448,092
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
APPARTEMENT DANS RESIDENTIEL A 50M DE LA PLAGE Fantastique appartement au rez-de-chaussée da…
$453,261
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Super appartement dans le quartier populaire d’Albir Cet appartement lumineux et spacieu…
$394,554
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
$203,113
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Complexe résidentiel de 21 maisons exclusives, il se compose de 8 étages et dispose d'un jar…
$329,341
Penthouse 1 chambre dans Finestrat, Espagne
Penthouse 1 chambre
Finestrat, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Complexe résidentiel de 21 maisons exclusives, il se compose de 8 étages et dispose d'un jar…
$529,379
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
$183,298
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 168 m²
Situé au cœur de Benidorm, Alicante, ces appartements chics offrent le meilleur de la vie mé…
$1,37M
Appartement 1 chambre dans Finestrat, Espagne
Appartement 1 chambre
Finestrat, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Complexe résidentiel de 21 maisons exclusives, il se compose de 8 étages et dispose d'un jar…
$306,516
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Bel appartement orienté sud dans le centre d’Albir dans une urbanisation bien connue avec de…
$459,731
Appartement 1 chambre dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 1 chambre
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Grand appartement sur deux niveaux. L’appartement dispose d’une chambre, d’une salle de bain…
$495,811
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Nouvelles maisons de 2 et 3 chambres à Playa del Torres, grandes terrasses et une urbanisati…
$442,273
Penthouse 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 316 m²
Nouveaux appartements de construction avec d’excellents espaces communs à Benidorm La me…
$931,101
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
$206,086
Appartement 1 chambre dans Benidorm, Espagne
Appartement 1 chambre
Benidorm, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune
$678,856
Appartement dans Finestrat, Espagne
Appartement
Finestrat, Espagne
A partir de 375 000 € - Appartements et 1 150 000 € - Villas à Finestratà la mer - 3.5 km de…
$436,712
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
$270,488
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Appartement dans la résidence Los Altos au Sierra Cortina Resort, Finestrat Il fait 127 m2 r…
$459,731
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
An apartment with stunning views. The 33rd floor elevates its owners above any other buildin…
$277,124
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Situés dans la ville côtière animée de Benidorm, ces appartements à vendre font partie de la…
$463,491
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Belle opportunité d’investissement dans le centre d’Albir. Pour environ 300000 euros, vous a…
$318,902
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Bel appartement au rez-de-chaussée à distance de marche du centre et de la plage d’Albir. Gr…
$347,999
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 189 m²
80 maisons ouvertes à la lumière de la Méditerranée  Urbanisation privée de maisons de v…
$757,683
