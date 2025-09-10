Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Appartement Supprimer
Tout effacer
54 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nouvelle Tour à Benidorm, luxueux appartements de 2 chambres juste à côté de l’hôpital IMED …
$457,927
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Appartements en 1ère ligne de plage à L'Abir, Costa Blanca La première phase compte 82 appar…
$1,07M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Sol 2/21
Présentation des nouveaux appartements de luxe à Benidorm. Présentation du complexe résident…
$1,28M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 254 m²
Complexe résidentiel à Finestrat Hills, Costa Blanca 16 propriétés exclusives avec piscines …
$446,977
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 2/4
Découvrez le calme et le confort dans le complexe résidentiel La Nucía Pines, situé dans la …
$369,969
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 109 m²
Appartements duplex en bord de mer à Villajoyosa, Alicante.  Magnifiques appartements de lux…
$818,930
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement, construit en 2018, offre 67 m² de surface habitable moderne dans le quar…
$347,999
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Appartements en 1ère ligne de plage à L'Albir, Costa Blanca La première phase compte 82 appa…
$697,890
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Ce tout nouvel appartement de luxe est situé dans la station balnéaire de Finestrat, à 3,5 k…
$395,136
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Appartements en bord de mer á Villajoyosa, Costa Blanca Un environnement naturel unique pour…
$494,520
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
Parquet dans toute la maison. Système domotique de base (contrôle de la température, de l’hu…
$1,80M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Super appartement dans le quartier populaire d’Albir Cet appartement lumineux et spacieu…
$394,554
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nouveau développement à Finestrat, une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent …
$488,828
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
BEL APPARTEMENT DANS L’URBANISATION SUNSET WAVES, PLAYA PONIENTE, BENIDORM. Il dispose de 2 …
$663,409
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Appartement 4 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 4 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Sol 14
Appartement lumineux et confortable avec vue sur la mer et un confort complet. Nous vous pré…
$349,439
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Complexe résidentiel à Finestrat Hills, Costa Blanca 16 propriétés exclusives avec piscines …
$381,550
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 1/4
Complexe résidentiel Pins La Nucía : la combinaison parfaite de confort et de nature. Découv…
$357,256
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Cet appartement confortable à Golf Bahía, Finestrat, allie confort, lumière et une atmosphèr…
$279,283
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Appartements en bord de mer á Villajoyosa, Costa Blanca Un environnement naturel unique pour…
$457,990
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Le bâtiment disposera d’un sauna, d’un spa, d’un hall, d’une salle de sport, d’un espace de …
$1,16M
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Altea, Espagne
Penthouse 2 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 5/5
Cette élégante résidence à Altea offre la retraite parfaite pour ceux qui recherchent le con…
$1,13M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Altea, Espagne
Appartement 2 chambres
Altea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Appartement avec jardin dans l'urbanisation privilégiée et de luxe à Altea, Villa Gadea. Ave…
$497,437
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MENINA GROUP
Langues
English, Español, Français
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Appartements en bord de mer á Villajoyosa, Costa Blanca Un environnement naturel unique pour…
$305,327
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 2
Découvrez cet appartement confortable d'une superficie de 112 m2, créé pour votre maximum de…
$441,458
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Appartements à Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca Cette résidence dispose d'appartements de…
$217,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 8
Nous vous présentons à la vente un magnifique appartement situé au huitième étage dans l'un …
$506,687
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Bungalows à vendre à Finestrat, Costa Blanca Un nouveau complexe résidentiel de luxe, au sei…
$381,550
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Résidentiel exclusif à Villajoyosa, Costa Blanca, Alicante Dans l'une des enclaves de la plu…
$539,774
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Altea, Espagne
Penthouse 1 chambre
Altea, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ces appartements récemment développés sont situés dans un quartier résidentiel paisible de A…
$562,934
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Benidorm, Espagne
Appartement 1 chambre
Benidorm, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Le bâtiment disposera d’un sauna, d’un spa, d’un hall, d’une salle de sport, d’un espace de …
$628,493
Laisser une demande

Types de propriétés en la Marina Baixa

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller