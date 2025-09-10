Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Appartement Supprimer
1 260 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Altea, Espagne
Appartement 2 chambres
Altea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Découvrez cette charmante villa mitoyenne de plain-pied, rénovée dans un style moderne et co…
$529,753
Agence
MENINA GROUP
Langues
English, Español, Français
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Il s'agit d'un bel appartement de deux chambres à coucher dans une urbanisation sur Sierra C…
$343,942
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Sol 2/3
Appartements contemporains avec piscines à Finestrat Costa Blanca Situés au sein de Finestra…
$459,119
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Surface 153 m²
Sol 1/4
Nous vous présentons un nouvel appartement de luxe dans la ville d'Albir. C'est une ville cô…
$1,03M
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$941,258
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,445
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Surface 130 m²
Ce complexe exclusif sur la Costa Blanca est situé dans un emplacement privilégié, à moins d…
$441,526
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Découvrez ce nouveau complexe résidentiel situé à Finestrat, un emplacement privilégié dans …
$493,632
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
70 m2 apartment with two bedrooms with magnificent views of the sea and mountains. includes …
$250,764
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Surface 54 m²
Excellent appartement, semi-rénové, lumineux et avec un jardin d'hiver, situé dans l'urbanis…
$197,409
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nous vous présentons ce magnifique penthouse de 98 m2 à La Cala de Villajoyosa, l'un des qua…
$439,941
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 1 chambre dans Benidorm, Espagne
Appartement 1 chambre
Benidorm, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
The entrance to the house is on the ground floor without the need to climb the stairs. Enter…
$183,287
Appartement 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 1
Appartements de luxe dans un complexe dans un emplacement avantageux à Alfaz del Pi Alicante…
$606,271
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 1
Surface 73 m²
Ce complexe exclusif sur la Costa Blanca est situé dans un emplacement privilégié, à moins d…
$377,621
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 56 m²
Sol 14/22
Nous vous proposons un appartement au 14ème étage avec deux chambres à Benidorm - l'une des …
$467,524
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
NOUVEAUX APPARTEMENTS À VILLAJOYOSA CLOSE À LA MER Nouveau Complexe résidentiel de 32 appart…
$417,886
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Nombre d'étages 8
1, 2, 3 Chambres Appartements élégants à proximité de la plage de Villajoyosa Alicante Les a…
$614,863
Appartement 5 chambres dans Polop, Espagne
Appartement 5 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Villas de luxe modernes à vendre à Polop de la Marina, Costa Blanca La vie contemporaine en…
$695,025
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Sol 9/30
Nous présentons un complexe résidentiel haut de gamme à Benidorm. Benidorm est l'une des vil…
$774,288
Appartement 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 4 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
VILLA MODÈLE DANS LA DISTANCE DE GUERRE AU BENIDORM!!! Cette villa a été construite avec de…
$882,203
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Penthouse 2 chambres dans Altea, Espagne
Penthouse 2 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique et lumineux penthouse est situé dans une communauté fermée exclusive à Altea l…
$301,806
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Nouvelle Tour à Benidorm, luxueux appartements de 2 chambres juste à côté de l’hôpital IMED …
$457,927
Appartement 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Appartement 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Appartements en 1ère ligne de plage à L'Abir, Costa Blanca La première phase compte 82 appar…
$1,07M
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Sol 6/30
Nous présentons un complexe résidentiel haut de gamme à Benidorm. Benidorm est l'une des vil…
$671,281
Appartement 2 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 2 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveaux appartements de construction à Cala Finestrat, Villajoyosa Moderne Vivre à la plag…
$405,117
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 262 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 262 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$957,835
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
NOUVEAU COMPLEXE DE BÂTIMENT À VILLAYOJOSA Nouveau Construisez complexe résidentiel de 42 a…
$345,916
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 29/30
Nous présentons un complexe résidentiel haut de gamme à Benidorm. Benidorm est l'une des vil…
$839,101
Appartement 4 chambres dans Altea, Espagne
Appartement 4 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villas de luxe rénovées avec vue panoramique en Sierra de Altea – Vivre en Méditerranée excl…
$917,027
Laisser une demande
Agence
ALEGRIA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Español

Types de propriétés en la Marina Baixa

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
