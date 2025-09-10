Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements près du club de golf à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
86 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$941,258
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,445
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 262 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 262 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$957,835
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 172 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$974,945
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$405,697
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 382 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 381 m2.Solarium: 167 m2.Orientation - south.New Build.There is …
$923,757
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 177 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$654,105
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$505,146
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Beaux appartements de luxe sur la plage de Benidorm La plage de Benidorm compte 220 maisons …
$681,533
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 112 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,391
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$396,977
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 114 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$418,714
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$488,138
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Benidorm, Espagne
Appartement 1 chambre
Benidorm, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
MAISONS AVEC VUE SUR LA MER SUR LA PLAGE DE PONIENTE À BENIDORM! Maisons avec 1, 2, 3 et 4 …
$409,119
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$486,482
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 111 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$359,052
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$455,595
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$513,233
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 113 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$403,467
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 232 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 231 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$789,698
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 269 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 271 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$898,173
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$564,755
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 197 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 196 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$710,512
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
€ 333,000 Sunset Cliffs is located in Benidorm, just a few minutes from Playa Poniente Beach…
$683,650
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Benidorm, Espagne
Appartement 2 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$367,730
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Appartements à Balcon de Finestrat, Costa Blanca Les appartements de 2 et 3 chambres et 2 sa…
$320,593
Laisser une demande

