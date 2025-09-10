Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Appartements à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 26
🥇Beau grand appartement spacieux en Espagne - Cala Palmera - Atrium, La Villajoyosa🏡Fonction…
$230,860
Laisser une demande
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
