Appartements Piscine à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
14 propriétés total trouvé
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 82 m²
The residential complex is located almost on the first line of the beach of Ponent, just 50 …
$557,901
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 60 m²
a residential complex located in the exceptional area of ​​the beach of Ponent,   with amazi…
$428,757
Appartement 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Appartement 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 26
🥇Beau grand appartement spacieux en Espagne - Cala Palmera - Atrium, La Villajoyosa🏡Fonction…
$230,860
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 68 m²
Nouveau complexe résidentiel unique et exclusif à Finestrat Benidorm, qui allie parfaitement…
$330,505
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 97 m²
Découvrez une nouvelle vie en bord de mer avec des appartements de luxe à Benidorm, à seulem…
$412,227
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 79 m²
Un gratte-ciel en forme de deux voiles reliées par un mât, qui s'élèvera au-dessus de la mer…
$1,01M
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 60 m²
Appartements dans un nouveau bâtiment sur la plage de Poniente, Benidorm - c'est l'incarnati…
$449,420
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 68 m²
Appartement dans un nouveau complexe résidentiel unique et exclusif à Finestrat Benidorm, où…
$278,847
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 68 m²
Bienvenue dans un nouveau complexe résidentiel exclusif à Finestrat-Benidorm, qui offre des …
$289,179
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 60 m²
Ce complexe résidentiel moderne est situé dans une zone privilégiée de la plage de Poniente,…
$449,420
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 51 m²
Le complexe sera constitué d'un gratte-ciel en forme de deux voiles reliées par un mât, de p…
$588,895
Appartement 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Appartement 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 2
Penthouse à vendre dans le développement exclusif Sunny Hills à Finestrat avec vue sur la me…
$498,291
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 115 m²
Appartement moderne situé à seulement 100 mètres de la mer dans la ville pittoresque de Beni…
$1,60M
Appartement dans Benidorm, Espagne
Appartement
Benidorm, Espagne
Surface 88 m²
Appartement de luxe dans une nouvelle tour située à Benidorm, en face de l'hôpital IMED Leva…
$268,619
