Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi

Appartements à vendre dans un nouveau complexe dans le meilleur emplacement de la Riviera Herceg Novi, à 150 mètres de la mer et le projet Portonovi. Une vue magnifique sur la mer entourée de nature intacte, la sécurité 24h/24 et une infrastructure complexe rendront votre séjour confortable et inoubliable.





Le complexe se compose de 3 bâtiments avec 56 appartements - studios, appartements de 1 et 2 chambres avec une belle vue sur la mer et des aménagements fonctionnels. L'ensemble du territoire complexe est sous surveillance vidéo, Internet haute vitesse est disponible. Combinant luxe et commodité, chaque détail du projet a été soigneusement conçu pour un maximum de confort, d'esthétique et de qualité de vie.

Portonovi Resort avec le luxueux One&Only hôtel, plage, yacht marina, et promenade avec des magasins et des restaurants sont tous à proximité immédiate.



Infrastructure complexe:



- Piscine à débordement

- Piscine intérieure

- Bain turc

- Salle de repos

- Cours

- Sauna

- Sécurité 24/7

- Surveillance vidéo

- Ouvrir le stationnement

- Ascenseur de stationnement de voiture

- Terrain de jeux pour enfants

- Réception

- Concierge

- Station de recharge des voitures électriques

- Barre de toit du coucher du soleil

- Jardin et espaces verts

- Générateur

- Réservoir d ' eau de secours



Plan de paiement disponible :

30%

50 % - en 50 versements mensuels égaux (pour 50 mois)

20% Paiement supplémentaire à la livraison



La date d'achèvement du projet est décembre 2025.