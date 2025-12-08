Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Résidentiel
  4. Maison de ville
  5. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Malte

Sliema
14
Northern Region
26
Gozo Region
35
Southern Region
43
Montrer plus
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Hamrun, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Malte

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller