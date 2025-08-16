Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Birzebbuga, Malte

7 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison à la périphérie de Birzebbuga Joli garage 3/4 chambre Grande cuisine séjour menant à …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce charmant La maison de ville non convertie de Birzebbuga est située près de la jolie baie …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Bloc pour le développement à Birzebbugia. 24 x 62 pieds ( 72 pieds y compris la cour)
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un étage pour le développement à Birzebbugia
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un coin 170m2 Maison de ville située près de l'église est vendu non converti. Il se compose …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Maison de ville à Birzebbuga pour les développeurs.•70x19 pieds•4 plus une zone•face à de be…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Corner townhouse a besoin de conversion Parcelles de 80m2 Espace aérien Yard Offrant une vue…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
