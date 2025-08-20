Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Żejtun
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Zejtun, Malte

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Spacieuse maison de ville de 450 m2 avec un jardin de 250 m2 et une surface construite de 20…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville / ferme est nichée dans la périphérie tranquille de Zejtun, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une propriété au rez-de-chaussée à UCA avec une façade finie, y compris un balcon en bois ré…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Maison de ville 2 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nichée au cœur de la vieille partie de Zejtun, cette charmante vieille maison de ville allie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller