Maisons de ville à vendre en Central Region, Malte

Sliema
16
Birkirkara
16
38 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Sliema - Double face, coin maison de ville, non converti. Surface terrain de 170m2, largeur …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette belle maison de ville, située dans la ville pittoresque de Birkirkara, offre un mélang…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Zone UCA - Un impeccable, 500 m2 Maison de ville au coeur de Sliema. Cette belle maison fami…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de 2 chambres ayant son propre espace aérien. L'hébergement se compose d'un hall …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Bienvenue dans cette superbe maison de ville de 2 chambres, 3 salles de bains située dans le…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette disposition moderne offre une combinaison de luxe et de fonctionnalité avec ses caract…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Une opportunité difficile à obtenir d'acheter une maison de ville authentique à double face …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville hautement finie, située dans ce quartier très recherché à Sliema. L'hébe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Msida, Malte
Maison de ville 4 chambres
Msida, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville bien entretenue, située dans ce quartier résidentiel calme de Msida. L'h…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une maison de ville de 3 chambres dans un quartier privilégié de Sliema très central et proc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
La maison idéale pour une famille moderne, cette nouvelle construction dispose d'une cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Attard, Malte
Maison de ville 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville récemment rénovée située dans ce village très recherché d'Attard, situé …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette magnifique maison de ville dans le quartier recherché de Birkirkara est maintenant dis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville non convertie dans un bon emplacement à Birkirkara, à proximité de toute…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ce spacieux, récemment rénové Townhouse est un mélange parfait de modernité et de confort, c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Une maison de ville située dans un quartier résidentiel calme à Sliema (région de Savoy), ce…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché ! Être vendu à un prix abordable vient ce grand Townhouse non converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette disposition offre un mélange parfait de conception moderne et de fonctionnalité. Il di…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bkara - Emplacement parfait non converti Maison de ville, qui a besoin de modernisation, sit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Lija, Malte
Maison de ville 3 chambres
Lija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
C'est une occasion extraordinaire de posséder une maison de ville au cœur prestigieux du coe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Santa Venera, Malte
Maison de ville 3 chambres
Santa Venera, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une belle maison de ville étant vendue semi convertie avec un jardin de 270m2 en santa Vener…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Lija, Malte
Maison de ville 5 chambres
Lija, Malte
Chambres 5
Reculez dans le temps avec cette maison de ville non convertie du XVIIIe siècle, située dans…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
SLIEMA - Maison de ville située dans l'une des rues résidentielles les plus attrayantes de S…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 5 chambres
Sliema, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Rare à trouver. Immaculément gardé Townhouse a terminé à des normes élevées de travail situé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une remarquable maison de ville entièrement rénovée dans le quartier Birkirkara/Balzan. Cett…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville non convertie à Sliema située juste à côté de la rue Dingli, ayant un hall d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Charmant Corner Townhouse avec des améliorations modernes Ce coin traditionnel de la maison…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Maison de ville 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville unique, rénovée, située au coeur de St. Julian's. La propriété est exqui…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez une propriété confortable et abordable au cœur de Birkirkara? Ne cherchez pas …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Birkirkara - Une maison de ville non convertie dans un emplacement très central à Birkirkara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

