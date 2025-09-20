Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Paola, Malte

5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une belle maison de ville prête à emménager dans 3 chambres doubles est une excellente oppor…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Prêt à emménager, ce Townhouse hautement transformé est entièrement meublé, y compris des ap…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 4 chambres
Paola, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Maison de ville à deux étages Plus grand que d'habitude et plein de caractère, cette maison…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville bien finie dans un quartier résidentiel calme à Paola. L'hébergement se …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une jolie maison de ville au cœur de Paola. Entouré de toutes commodités. A l'entrée un gran…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
