Maisons de ville à vendre en Sliema, Malte

15 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une maison de ville de 3 chambres dans un quartier privilégié de Sliema très central et proc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Charmant Corner Townhouse avec des améliorations modernes Ce coin traditionnel de la maison…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville non convertie à Sliema située juste à côté de la rue Dingli, ayant un hall d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sliema Converti ville Maison - emplacement central - Entièrement meublé - propre toit - arri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
SLIEMA - Maison de ville située dans l'une des rues résidentielles les plus attrayantes de S…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 5 chambres
Sliema, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Rare à trouver. Immaculément gardé Townhouse a terminé à des normes élevées de travail situé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Zone UCA - Un impeccable, 500 m2 Maison de ville au coeur de Sliema. Cette belle maison fami…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un 3 chambres, 3 salles de bains, charmante maison de ville sur 3 étages, donnant sur 2 rout…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Une opportunité difficile à obtenir d'acheter une maison de ville authentique à double face …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Niché dans l'une des rues les plus prestigieuses de Sliemas, cette rare opportunité dispose …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville Sliema hautement convertie ayant une belle façade conservant des caracté…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville hautement finie, située dans ce quartier très recherché à Sliema. L'hébe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette luxueuse maison de ville de 3 chambres, située au cœur de Sliema, est à quelques minut…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Une maison de ville située dans un quartier résidentiel calme à Sliema (région de Savoy), ce…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Sliema - Double face, coin maison de ville, non converti. Surface terrain de 170m2, largeur …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
