  2. Malte
  3. Gozo Region
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Gozo Region, Malte

Rabat (Victoria)
34 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Kercem, Malte
Maison de ville 4 chambres
Kercem, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Maison de ville à vendre dans le charmant village de Kercem. Cette propriété authentique dis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Munxar, Malte
Maison de ville 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville nouvellement convertie dans la ville idyllique de Munxar, Gozo est à quelque…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Kercem, Malte
Maison de ville 3 chambres
Kercem, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette maison de ville double face offre beaucoup de potentiel, avec des intérieurs spacieux …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Saint Lawrence, Malte
Maison de ville 5 chambres
Saint Lawrence, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Cette belle maison de ville de 5 chambres dans la ville pittoresque de San Lawrenz est une p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Xewkija, Malte
Maison de ville 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette maison de ville, située à Xewkija, possède 3 chambres, 3 salles de bains, un sous-sol …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une charmante maison de ville non convertie située dans le village très recherché de Zebbug.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Munxar, Malte
Maison de ville 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé dans la ville pittoresque de Munxar, à quelques pas de la pittoresque baie de Xlendi, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 8 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 8 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de ville avec un grand jardin situé dans le coeur de Victoria, à proximité …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Cette maison de ville non convertie à Victoria, Gozo, est disponible à la vente. Le rez-de-c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
VICTORIA GOZO: Corner Townhouse. Construit dans les années 1600 au centre de Victoria. Entou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Fontana, Malte
Maison de ville 3 chambres
Fontana, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
C'est pas vrai. C'est une maison de ville qui couvre 3 étages et dispose de 3 chambres et 2 …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Fontana, Malte
Maison de ville 4 chambres
Fontana, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville est située juste en dehors de Victoria Gozo, à distance de m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Saint Lawrence, Malte
Maison de ville 4 chambres
Saint Lawrence, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
SAN LAWRENZ GOZO. Une maison de ville de 70 ans dans le pittoresque village du Saint-Laurent…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Xewkija, Malte
Maison de ville 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
XEWKIJA GOZO: Nouveau sur le marché est cette maison de ville 423SQM. Cette maison de ville …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Xewkija, Malte
Maison de ville
Xewkija, Malte
Belle maison de caractère non convertie à Xewkija Découvrez le charme et le potentiel de ce…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Xaghra, Malte
Maison de ville 4 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison en ville de 4 chambres non convertie située au coeur de Victoria, à distance de march…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Nadur, Malte
Maison de ville
Nadur, Malte
NOUVELLES SUR LE MARCHÉ - Maisons - Nadur Le projet est situé à la périphérie de Nadur. Cha…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Xewkija, Malte
Maison de ville 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Il s'agit d'une maison de ville unique de 3 chambres, 3 salles de bains, cuisine et espace d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 5 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
À vendre à Victoria Gozo.•Une ferme exceptionnelle de quatre niveaux en forme de coquille of…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 4
Cette maison de ville de 4 chambres située au coeur de Victoria avec une distance de marche …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
VICTORIA GOZO: Maison de ville Située au cœur de la ville, cette propriété est prête à deven…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Maison de ville Haz-Zebbug. Cette charmante maison de ville est située au cœur du village, a…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville de 3 chambres à coucher à 1 minute du bord de mer. Il a besoin de modernisat…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 9 chambres dans Qala, Malte
Maison de ville 9 chambres
Qala, Malte
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Une immense maison de ville située au centre de Qala. Un double front ancien s'ouvre dans un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Superbe opportunité de développement au centre de Marsalforn, Gozo. Premier emplacement ! Ne…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Fontana, Malte
Maison de ville 3 chambres
Fontana, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Maison de ville non convertie située à Fontana, en périphérie de Victoria (Rabat). La propri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Cette charmante maison de ville dans le village pittoresque de Zebbug est l'occasion parfait…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Ghajnsielem, Malte
Maison de ville 3 chambres
Ghajnsielem, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette maison de ville est en cours de construction dans le beau village de Ghajnsielem, Gozo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Ghajnsielem, Malte
Maison de ville
Ghajnsielem, Malte
À Vendre: Possibilité de développement exceptionnel à Ghajnsielem, Gozo! Située dans un qua…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Ghajnsielem, Malte
Maison de ville 2 chambres
Ghajnsielem, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ancienne maison au centre de Ghajnsielem se compose de rez-de-chaussée et premier étage - 1 …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

