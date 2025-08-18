Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Northern Region, Malte

Maison de ville dans Mosta, Malte
Maison de ville
Mosta, Malte
Situé sur un terrain de charme d'environ 320 m2 Zone UCA, cette propriété exceptionnelle off…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat, Malte offre le mélange parfait de commodités modern…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Cette superbe maison de ville de 4 chambres, située dans la charmante ville de Rabat à Malte…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Maison de ville 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Maison de ville 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville de 2 chambres à St Paul's Bay. Très central et proche de toutes commodités. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Naxxar, Malte
Maison de ville 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Niché dans le coeur serein de Naxxar, cette charmante maison de ville offre la toile parfait…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une charmante maison de ville non convertie étant vendue avec des permis de planification, à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de ville située dans la zone de conservation urbaine de Rabat. La propriété…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 5 chambres
Rabat, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Cette occasion unique pour une maison de ville dans le meilleur quartier de Rabat ayant beau…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette belle maison de ville du village de Rabat (Malte) est récemment rénovée à des normes é…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Naxxar, Malte
Maison de ville
Naxxar, Malte
Maison à vendre à Naxxar Niché en silence dans le charmant village de Naxxar, cette proprié…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison non convertie située dans le centre du village de Rabat, sur 2 routes et bénéficiant …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez la vie de luxe au cœur de Rabat avec cette maison de ville exclusive. En entrant d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville à Rabat avec un grand jardin et plein espace aérien. La propriété dispose de…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Mellieha, Malte
Maison de ville 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une grande maison de ville sur deux routes dans un emplacement privilégié à Mellieha. La pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Mellieha, Malte
Maison de ville 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une grande maison de ville, située sur 5 étages dans ce village pittoresque de Mellieha, bén…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Gharghur, Malte
Maison de ville 3 chambres
Gharghur, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un double devant, coin Maison de ville située dans un quartier très calme à Gharghur. La pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Mdina, Malte
Maison de ville 4 chambres
Mdina, Malte
Chambres 4
Cette belle propriété dans la ville historique de Mdina offre une occasion unique de posséde…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Naxxar, Malte
Maison de ville 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Belle maison de 4 chambres située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Naxxar et p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Naxxar, Malte
Maison de ville 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette superbe maison de ville, située dans la zone très recherchée de Naxxar, est maintenant…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Naxxar, Malte
Maison de ville 2 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Juste à vendre dans la ville recherchée de Naxxar, cette superbe maison de 2 chambres, 2 sal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette maison est située dans un quartier résidentiel très calme à Rabat. Il se compose d'une…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Mellieha, Malte
Maison de ville
Mellieha, Malte
Mellieha Townhouse non converti sur 2 routes bon pour le développement
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Rabat, Malte
Maison de ville
Rabat, Malte
Découvrez une maison de ville non convertie de 2/3 chambres au cœur de Rabat - Un joyau cach…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat offre un espace de vie confortable et entièrement me…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Mellieha, Malte
Maison de ville 5 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une maison de ville au sein de l'UCA du village avec des carreaux à motifs, Chaque étage dis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Rabat, Malte
Maison de ville
Rabat, Malte
Cette superbe maison de ville à vendre à Rabat (UCA) offre la combinaison parfaite de vie mo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

