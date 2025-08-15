Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Rabat, Malte

13 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de ville située dans la zone de conservation urbaine de Rabat. La propriété…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat offre un espace de vie confortable et entièrement me…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Cette superbe maison de ville de 4 chambres, située dans la charmante ville de Rabat à Malte…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville à Rabat avec un grand jardin et plein espace aérien. La propriété dispose de…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison non convertie située dans le centre du village de Rabat, sur 2 routes et bénéficiant …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une charmante maison de ville non convertie étant vendue avec des permis de planification, à…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez la vie de luxe au cœur de Rabat avec cette maison de ville exclusive. En entrant d…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Rabat, Malte
Maison de ville
Rabat, Malte
Cette superbe maison de ville à vendre à Rabat (UCA) offre la combinaison parfaite de vie mo…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette maison est située dans un quartier résidentiel très calme à Rabat. Il se compose d'une…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Rabat, Malte
Maison de ville
Rabat, Malte
Découvrez une maison de ville non convertie de 2/3 chambres au cœur de Rabat - Un joyau cach…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat, Malte offre le mélange parfait de commodités modern…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 5 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 5 chambres
Rabat, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Cette occasion unique pour une maison de ville dans le meilleur quartier de Rabat ayant beau…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette belle maison de ville du village de Rabat (Malte) est récemment rénovée à des normes é…
Prix ​​sur demande
