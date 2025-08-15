Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Hamrun, Malte

11 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Situé à quelques minutes de toutes les commodités La propriété est actuellement non converti…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Grand 3 chambres doubles Townhouse situé dans un quartier central traditionnel de Malte à en…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville Situé dans un emplacement privilégié proche de toutes commodités. Cuisine/Dî…
Prix ​​sur demande
TekceTekce
Maison de ville dans Hamrun, Malte
Maison de ville
Hamrun, Malte
En étant restauré maison de ville située à Hamrun. Toutes les caractéristiques traditionnell…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Charmante maison de ville dans un emplacement privilégié Niché dans une ruelle paisible mai…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 4 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une spacieuse maison de ville située dans un quartier résidentiel calme Hamrun. L'hébergemen…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Hamrun, Malte
Maison de ville
Hamrun, Malte
Cette maison de ville d'angle, située à Santa Venera, offre un espace de vie confortable ave…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette charmante maison de ville, nichée dans la ville pittoresque de Hamrun, offre le mélang…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 1 chambre dans Hamrun, Malte
Maison de ville 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette maison de ville à Hamrun est l'occasion parfaite Avec 1 chambre et 1 salle de bains, i…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Cette superbe propriété s'étend sur 3 étages avec espace aérien propre autour de 135 m2 pour…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 4 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 4 chambres à Hamrun. Cette propriété comprend 10 chambres, dont 2 sal…
Prix ​​sur demande
