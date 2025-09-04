Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en South Eastern Region, Malte

Zejtun
4
Cospicua
7
Paola
4
Senglea
7
37 propriétés total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans La Valette, Malte
Maison de ville 1 chambre
La Valette, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
La Valette Maison de ville idéale pour B n b ou investissement locatif comprenant un salon. …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville / ferme est nichée dans la périphérie tranquille de Zejtun, …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 3 chambres
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville entièrement meublée Converted situé au cœur de la ville,Son 300 ans mais…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 2 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville très bien entretenue, située dans ce quartier résidentiel calme de Cospi…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Birgu, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birgu, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Vous recherchez une propriété charmante et bien entretenue dans un emplacement historique? N…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Marsa, Malte
Maison de ville
Marsa, Malte
Un terrain pour une maison de ville situé à Marsa frontière avec Qormi. Possibilité de const…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Birgu, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birgu, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison de ville sur la place principale sur 4 étages avec espace pour ascenseur. La propriét…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 4 chambres à Bormla avec une vue imprenable. Cette propriété comprend…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville bien finie dans un quartier résidentiel calme à Paola. L'hébergement se …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 2 chambres
Marsa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 2 chambres à Marsa. Très central et proche de toutes commodités. Cett…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 3 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maisonnette de 2 chambres au rez-de-chaussée dans un quartier central de Cospicua.Cette …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nichée au cœur de la vieille partie de Zejtun, cette charmante vieille maison de ville allie…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Spacieuse maison de ville de 450 m2 avec un jardin de 250 m2 et une surface construite de 20…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une belle maison de ville prête à emménager dans 3 chambres doubles est une excellente oppor…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 5 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 5 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 5 chambres à Bormla très centrale et proche de toutes commodités. Cet…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 2 chambres
Senglea, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Senglea (Isla) Converti Finition Designer et meublé TOWNHOUSECour centrale - Spacieux salon …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 5 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 5 chambres
Senglea, Malte
Chambres 5
Cette superbe propriété est composée de deux maisons de ville adjacentes. L'une des maisons …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Birgu, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birgu, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 2 chambres à Birgu, cette propriété comprend une cuisine/salle à mang…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 3 chambres
Marsa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une grande maison de ville dans un emplacement privilégié à Marsa d'environ 178 m2. Idéal ég…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette maison de ville récemment convertie dispose de quatre chambres et deux salles de bains…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une jolie maison de ville au cœur de Paola. Entouré de toutes commodités. A l'entrée un gran…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Zabbar, Malte
Maison de ville 4 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
À vendre à Haz-Zabbar•Pour ceux qui recherchent des maisons luxueuses avec des jardins spaci…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Floriana, Malte
Maison de ville 4 chambres
Floriana, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville à Floriana avec vue sur trois villes et Grand Harbour, peut être transfo…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 3 chambres
Marsa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Maison de ville à vendre à Marsa. Cette propriété est située dans le centre de la ville égal…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Tarxien, Malte
Maison de ville 4 chambres
Tarxien, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Ce récemment rénové de coquille Maison de ville il est situé dans un quartier calme de Tarxi…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 3 chambres
Marsa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe maison de ville située dans la paisible ville de Marsa offre non seulement un …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 5 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 5 chambres
Senglea, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Belle maison de ville non convertie sur la rue principale dans l'une des Trois villes.Plein …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 2 chambres
Marsa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville Marsa... La propriété se compose d'un salon officiel de bienvenue avec une c…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 3 chambres
Marsa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maison de ville de 3 chambres à Marsa, très centrale et proche de toutes commodités. Cet…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cotonera dans les 3 villes de Cospicua, Une grande maison avec autorisation d'aménagement po…
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en South Eastern Region, Malte

