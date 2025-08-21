Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Malte
  3. Southern Region
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Southern Region, Malte

Qormi
11
Birzebbuga
7
Hamrun
11
Zurrieq
3
50 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Cette superbe propriété s'étend sur 3 étages avec espace aérien propre autour de 135 m2 pour…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 2 chambres
Qormi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Une masionette au rez-de-chaussée avec accès au toit partiel pour être idéalement transformé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un coin 170m2 Maison de ville située près de l'église est vendu non converti. Il se compose …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Charmante maison de ville dans un emplacement privilégié Niché dans une ruelle paisible mai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Hamrun, Malte
Maison de ville 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette maison de ville à Hamrun est l'occasion parfaite Avec 1 chambre et 1 salle de bains, i…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un étage pour le développement à Birzebbugia
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Maison de ville à Birzebbuga pour les développeurs.•70x19 pieds•4 plus une zone•face à de be…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 3 chambres à Zebbug très centrale et proche de toutes commodités. Vue…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Luqa, Malte
Maison de ville 3 chambres
Luqa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une maison de 3 chambres nichée au coeur de Luqa, Malte. Ambiance chaleureuse et chaleureuse…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une maison de ville d'angle à Qormi très centrale et proche de toutes commodités, cette prop…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une belle maison de ville située au coeur de la région de Qormi San Bastjan. Rez-de-chaussée…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Situé à quelques minutes de toutes les commodités La propriété est actuellement non converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Mqabba, Malte
Maison de ville
Mqabba, Malte
Cette spacieuse maison de ville non convertie située dans la charmante ville de Mqabba dans …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Corner townhouse a besoin de conversion Parcelles de 80m2 Espace aérien Yard Offrant une vue…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Safi, Malte
Maison de ville 1 chambre
Safi, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Vous cherchez une propriété abordable mais charmante? Ne cherchez pas plus loin ! Cette 1 ch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 5 chambres
Qormi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Cette exquise maison de ville de 5 chambres, 2 salles de bains est une magnifique combinaiso…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 4 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une spacieuse maison de ville située dans un quartier résidentiel calme Hamrun. L'hébergemen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville non convertie de 2 chambres située au coeur de Qormi. La propriété doit …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Grand 3 chambres doubles Townhouse situé dans un quartier central traditionnel de Malte à en…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce charmant La maison de ville non convertie de Birzebbuga est située près de la jolie baie …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 4 chambres
Qormi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
4 chambres non converties mais très structurellement saine maison de ville dans le centre de…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un coin non converti Maison de ville, situé dans un quartier résidentiel calme à Qormi. La p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Hamrun, Malte
Maison de ville
Hamrun, Malte
Cette maison de ville d'angle, située à Santa Venera, offre un espace de vie confortable ave…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Ghaxaq, Malte
Maison de ville 4 chambres
Ghaxaq, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Un coin Townhouse dans la région de l'UCA à Ghaxaq, Cette propriété se compose d'un hall d'e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 4 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 4 chambres à Hamrun. Cette propriété comprend 10 chambres, dont 2 sal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 7 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 7 chambres
Qormi, Malte
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Exceptionnel 18ème-Century Townhouse Luxury Restored Residence or Boutique Hotel Une occasi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une maison de ville de 3 chambres très restaurée à Qormi, très centrale et proche de toutes …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une ancienne maison de ville non convertie située dans un quartier très calme dans le centre…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Siggiewi, Malte
Maison de ville 3 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Vivez une vie luxueuse dans cette charmante maison de ville Siggiewi (UCA), située sur un te…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Siggiewi, Malte
Maison de ville 4 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
SIGGIEWI Une maison de ville unique et non convertie située dans un quartier très tranquille…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

