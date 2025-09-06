Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Birkirkara
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Birkirkara, Malte

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
16 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette disposition offre un mélange parfait de conception moderne et de fonctionnalité. Il di…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Bienvenue dans cette superbe maison de ville de 2 chambres, 3 salles de bains située dans le…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
La maison idéale pour une famille moderne, cette nouvelle construction dispose d'une cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de 2 chambres ayant son propre espace aérien. L'hébergement se compose d'un hall …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de caractère traditionnelle, située dans un quartier charmant, est un mélange par…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette magnifique maison de ville dans le quartier recherché de Birkirkara est maintenant dis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bkara - Emplacement parfait non converti Maison de ville, qui a besoin de modernisation, sit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette disposition moderne offre une combinaison de luxe et de fonctionnalité avec ses caract…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ce spacieux, récemment rénové Townhouse est un mélange parfait de modernité et de confort, c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une remarquable maison de ville entièrement rénovée dans le quartier Birkirkara/Balzan. Cett…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché ! Être vendu à un prix abordable vient ce grand Townhouse non converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Immaculément rénové maison de ville située dans la zone de conservation urbaine de Birkirkar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette belle maison de ville, située dans la ville pittoresque de Birkirkara, offre un mélang…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Birkirkara - Une maison de ville non convertie dans un emplacement très central à Birkirkara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville non convertie dans un bon emplacement à Birkirkara, à proximité de toute…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez une propriété confortable et abordable au cœur de Birkirkara? Ne cherchez pas …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller