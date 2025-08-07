Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Senglea, Malte

7 propriétés total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 5 chambres
Senglea, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
La maison de ville très imposante au coeur de senglea.a a très bien gardé 5 chambres 3 salle…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 4 chambres
Senglea, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Une maison de ville plus grande que d'habitude, charmante et bien présente située en UCA de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 2 chambres
Senglea, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Senglea (Isla) Converti Finition Designer et meublé TOWNHOUSECour centrale - Spacieux salon …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Maison de ville 5 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 5 chambres
Senglea, Malte
Chambres 5
Cette superbe propriété est composée de deux maisons de ville adjacentes. L'une des maisons …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 3 chambres
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville entièrement meublée Converted situé au cœur de la ville,Son 300 ans mais…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 5 chambres
Senglea, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Belle maison de ville non convertie sur la rue principale dans l'une des Trois villes.Plein …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 3 chambres
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maison de ville de 3 chambres dans la zone principale de Senglea. Cette propriété a 4 ni…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
