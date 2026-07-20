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Quartier résidentiel Proche mer - gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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9
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ID: 38337
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 90

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, à quelques pas de la mer et de Gordon ! 2,5ème étage avec ascenseur, 4 pièces, 2 salles de bain, 103m2 + balcon. Rénové de haut standing, vendu meublé. 3 expositions : Sud, Est, Ouest. Prix : 6,500,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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