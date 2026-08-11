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Quartier résidentiel Magnifique vue sur la mer

Ascalon, Israël
depuis
$551,100
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ID: 39771
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

appartement 4 pieces de 95 m2 + 12 m2 de terrasse dans le quartier de la city avec pleine vue mer de toutes les pieces

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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Épiceries
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